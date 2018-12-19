Украинский генерал вскрыл «огромную ошибку» стратегии Киева в отношении Донбасса

Стратегия Киева в отношении неподконтрольных ему территорий Донбасса ошибочна. Такова точка зрения Александра Кихтенко, генерала армии Украины.

Выступая на конференции, посвященной реинтеграции региона, Кихтенко отметил, что введение пропускного режима на границе с непризнанными ДНР и ЛНР «подняло волну протеста как с той, так и с этой стороны». Также Киев отключил республикам электроэнергию и газ, «вывел» оттуда банки.

Вводя блокаду данных территорий, украинские власти рассчитывали на то, что уровень жизни в ДНР и ЛНР упадет до уровня, при котором самопровозглашенные государства сами «начнут проситься назад», отметил генерал. При этом киевское руководство ничего не делало для того, чтобы люди захотели вернуться. «Это огромная ошибка», - процитировал Александра Кихтенко «ПолитНавигатор».

Ранее в среду сообщалось, что в сети выложили видео, на котором запечатлены силы ЛНР, готовые отбить агрессию армии Украины.