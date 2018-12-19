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Адвокат: десять задержанных украинских моряков считают себя военнопленными
19 декабря 2018, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]
Днем в среду, 19 декабря, стало известно, что 10 из 24 украинских моряков, которые были задержаны 25 ноября в Керченском проливе российскими пограничниками, считают себя военнопленными.
Адвокат Илья Новиков отметил, что речь идет о тех гражданах Украины, с которыми уже пообщались юристы. Мнение остальных 14 моряков пока неизвестно, передает сегодня "Росбалт". По словам Новикова, защита украинцев строится на том, что суд не должен состояться.
Адвокат уточнил, что привести в зал заседаний одновременно 24 человека будет крайне сложно. Именно поэтому завершить процесс в разумные сроки нет никакой возможности.
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