Адвокат: десять задержанных украинских моряков считают себя военнопленными

Днем в среду, 19 декабря, стало известно, что 10 из 24 украинских моряков, которые были задержаны 25 ноября в Керченском проливе российскими пограничниками, считают себя военнопленными.

Адвокат Илья Новиков отметил, что речь идет о тех гражданах Украины, с которыми уже пообщались юристы. Мнение остальных 14 моряков пока неизвестно, передает сегодня "Росбалт". По словам Новикова, защита украинцев строится на том, что суд не должен состояться.

Адвокат уточнил, что привести в зал заседаний одновременно 24 человека будет крайне сложно. Именно поэтому завершить процесс в разумные сроки нет никакой возможности.