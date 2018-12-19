Хакеры своровали всю переписку дипломатов ЕС за три года

Сама новость уже наделала много шуму в американских масс-медиа. В дипломатических письмах раскрываются детали реальной политики. Там рассказывается о встречах Путина с Трампом, отчеты о частных встречах лидеров стран, раскрываются детали меморандумов по итогам закрытых встреч.

Получить доступ к почте хакерам удалось благодаря фишингу. Так называется способ взлома, при котором жертве на почту отправляется инфицированное письмо. Это фишка, которой активно пользовались киберспециалисты народной армии Китая. Поэтому первое подозрение пало именно на китайских разведчиков.

По мнению экспертов речь идет о разведке, а не об обычном взломе. Получив доступ к конфиденциальной информации, как правило, хакеры публикуют материалы. В случае с взломом дипломатической почты Евросоюза, письма не были опубликованы сразу. Кибершпионы просто скрупулезно собирали их.

В Евросоюзе специалисты по кибербезопасности уже оценили масштабы взлома и предпринимают действия для того, чтобы предотвратить их в будущем.