Заявление о том, что власти Германии не имеют законных оснований и юридических возможностей для того, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток-2" сделал посол ФРГ на Украине Эрнст Райхель.

Немецкий дипломат также уточнил, что, по мнению Германии, данный проект является коммерческим, а его реализацией занимается российский "Газпром" совместно с европейскими компаниями. Против "Северного потока-2" активно выступает Украина, опасаясь потерять доход от транзита газа через свою территорию. Украину в этом поддерживает ряд европейских стран и США, которые поставляют в ЕС сжиженный природный газ.

Российская сторона уверяет, что проект является полностью коммерческим, а его запуск не предусматривает прекращение транзита газа в ЕС через Украину, - передают РИА Новости.