Эксперты: в девяти из десяти случаях хакеры могут перехватить SMS

Хакеры способны в девяти из десяти случаев перехватить SMS. Кроме того, по словам специалистов, в современном мире для киберпреступников уязвимы не менее 78 процентов всех мобильных сетей.

В исследовании Positive Technologies уточняется, что мобильные операторы в настоящий момент уделяют огромное количество времени и внимания кибербезопасности, однако полная защита абонентов – это пока недостижимая задача.