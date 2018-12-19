Выложено видео с готовыми отбить удар ВСУ танковыми и артиллерийскими силами ЛНР

Готовые отбить удар Вооруженных сил Украины подразделения Народной милиции ЛНР показали на видео. Данный ролик некоторое время назад опубликовала на своем YouTube-канале пресс-служба ведомства.

На выложенных кадрах можно увидеть мотострелковые, артиллерийские и танковые соединения армии самопровозглашенного государства. Они приняли участие в очередном занятии, которое состоялось на текущей неделе.

Пресс-служба Народной милиции отметила, что защитники республики проводят учения ежедневно. В настоящее время армия ЛНР полностью готова к отражению возможного наступления Киева, говорится на видео.

Ранее СМИ процитировали отечественного эксперта Константина Сивкова, который полагает, что развязывание вооруженного конфликта с Россией и республиками Донбасса является для Петра Порошенко последним шансом сохранить пост президента Украины.