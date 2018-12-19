Эксперт оценил решение Госдепа продать Турции системы ПРО Patriot

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский в среду оценил решение Госдепа США одобрить продажу систем ПРО Patriot и оборудования на сумму 3,5 миллиарда долларов Турции.

По мнению эксперта, подобное решение станет новым витком в турецко-американских отношениях. Надеин-Раевский в разговоре с RT отметил, что существует один важнейший нюанс, связанный с намерением Анкары не просто приобрести системы США, но также и производить часть данной продукции в своей стране.

Он добавил, что это говорит о передаче определенных технологий турецкой стороне, что, несомненно, является "дорогим удовольствием".

Виктор Надеин-Раевский призвал внимательно наблюдать за политикой властей Турции после вышеуказанного решения Штатов.