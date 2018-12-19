Украинский эксперт признал зависимость Украины от России

Зависимость Украины от российского газа подтвердил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский. По его словам, зависимость Украины от России в вопросах энергетики является полной. Исключение составляет электроэнергия.

Также Землянский уточнил, что прекращение транзита Российского газа может привести к прекращению реверсных поставок. После открытия "Северного потока-2" у Украины не останется лишнего газа, тогда как реверс возможен только при наличии избытка ресурса в газотранспортной системе.

Отдельно Землянский отметил социально-экономическую важность поставок антрацитового и коксующего угля. "Мы же понимаем, что будет в социально-экономическом плане, если остановить поставки кокса в том же Мариуполе. Или Запорожье. Или Днепре. Плюс нефтепродукты. Бензин и дизель, которые а-ля белорусские, но идут из России", - цитирует специалиста ФБА "Экономика сегодня".