Экс-сотрудник Генштаба РФ назвал последний шанс Порошенко на сохранение власти

Развязывание вооруженного конфликта с Российской Федерацией и непризнанными республиками Донбасса является для президента Украины Петра Порошенко последним шансом сохранить свою власть. Такое мнение высказал Константин Сивков, бывший сотрудник Генштаба РФ.

Эксперт, ставший собеседником журналистов ФАН, назвал военный сценарий «единственным спасением» Порошенко. Если действующий украинский лидер потеряет свою должность, его ждет «жесточайшее наказание» от власти, которая придет на смену политику, отметил Сивков.

Экс-сотрудник Генштаба добавил, что развязывание войны выгодно также и Соединенным Штатам. Согласно точке зрения Константина Сивкова, Вашингтону необходимо втянуть Россию в конфликт на еще одном направлении.

Ранее в среду сообщалось, что отечественный эксперт Виктор Литовкин объяснил бесполезность переброски Украиной комплексов С-300 в Донбасс.