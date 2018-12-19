Уволит ли себя Порошенко из-за родственников в Петербурге и Крыму

Уволит ли себя Петр Порошенко из-за своих родственников, проживающих в Санкт-Петербурге и Крыму. Президент Украины предложил своим спецслужбам вычислить, а затем уволить всех госслужащих, у которых есть родственники - граждане России, - сообщает kp.ru.

Порошенко поручил контрразведке выявить чиновников, у кого есть родные в России

Спецслужбам даже напрягаться не надо - у самого Порошенко живут в России родные люди. Правда, вспоминать его они не хотят.

Старший сын президента Алексей Порошенко женился на россиянке Юлии Алихановой в сентябре 2013 года. В то время Петр Порошенко не был президентом. Со своей будущей женой Поршенко-младший познакомился в 2011 году на лекции в международной бизнес-школе. Тогда отец молодого человека не воспретятствовал женитьбе сына на русской девушке. Тем более, Юлия после свадьбы получила украинское гражданство. Оставила ли она российское - не уточняет.

В России сейчас живут сваты Порошенко - родители снохи Юлии и другие ее родственники. Юлия родилась в Крыму в семье военного. Ее папа был военным, поэтому семье приходилось часто переезжать. В середине 90-х мужчина получил предложение о работе в Петербурге. И здесь семья невестки Порошенко живет до сих пор. Мама Юлии отказалась отвечать на вопросы о дочери.

Дядя и тетя Юлии сейчас живут в Крыму. Они пенсионеры. Рады присоединению полуострова к России. На вопросы о племяннице не отвечают.