Озвучена причина бесполезности переброски ВСУ комплексов С-300 в воюющий Донбасс

Переброска Вооруженными силами Украины комплексов С-300 в Донбасс абсолютно бесполезна. Такую точку зрения в разговоре с представителями отечественных СМИ сделал Виктор Литовкин, военный обозреватель.

О том, что на территории Донбасса появились украинские С-300, стало известно в середине прошлого месяца. Соответствующей информацией поделились в ОБСЕ.

Из слов Виктора Литовкина, ставшего собеседником «Царьграда», следует, что самопровозглашенной ДНР не стоит волноваться из-за переброски данного оружия. Как отметил аналитик, в «окопных» боестолкновениях, которые в настоящее время идут на востоке Украины, комплексы принять участия не могут, так как не предназначены для этого. Также Литовкин выразил сомнение в том, что киевские С-300 являются действующими.

Кроме того, в процитированной заметке говорится, что украинская сторона вряд ли сможет использовать С-300 в провокационных целях. После крушения малайзийского Boeing, произошедшего четыре года назад, гражданская авиация над Донбассом не летает.