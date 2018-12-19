Янис Юрканс: Мы «достали» Россию, и она нас может наказать!

Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс тепло отзывается о былых отношениях прибалтийской страны с Россией и упрекает нынешних политиков в обострении двусторонних отношений.



"Латвия повернулась спиной к России. И что из этого хорошего может получиться? С соседом ссориться нельзя. Более того, не думаю, что отношения в ближайшее время будут теплеть. Нет!, - говорит политик. - Мы «достали» Россию, и она нас может наказать! Например, если Россия введет санкции хотя бы в транзите, то Латвии станет совсем худо. И что тогда нам делать? Звонить Трампу?"



Янис Юрканс хорошо отзывается и о российском президенте Владимире Путине, с которым тогда у Латвии складывались конструктивные отношения. "Человек, который все понимал и оценивал адекватно. Во времена моей работы в правительстве, у нас с Россией был медовый месяц", - признаётся Юрканс. Плохие отношения с Россией особенно огорчают политика. А нынешний глава МИД только усугубляет это положение. Юрганс считает, что "Бог покинул Латвию".

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