Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал заявление украинского лидера о «простом выборе» верующих украинцев, выбирающих между Украиной и Россией. Порошенко объяснил верующим, как выбрать "правильную" церковь

«Президент Украины фактически презентовал свою личную, «порошенковскую» религию. То, что он говорит – это оскорбление чувств верующих. Ведь религия и политика – это две разные планеты. Фактически он предлагает верующим перейти в религиозное движение, прошедшее цензуру Порошенко. Видимо, президент Украины не знает, что церковь – это целый мир, который выше политики и бытовых распрей», - оценил выступление украинского лидера крымский парламентарий. Его слова приводит RT.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил на встрече с верующими в Тернопольской области, что они выбирают не между патриархатами, а между Украиной и Россией, и поэтому каждый украинец должен прийти в новую украинскую церковь.