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Премьер-министр Бельгии заявил об уходе в отставку
18 декабря 2018, 22:41 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель объявил о своей отставке. Причина этого решения пока не названа официально, но поводом мог стать распад правящей коалиции из-за разногласий по мигрантам.
Ранее стало известно о распаде правящей коалиции Бельгии, часть которой отказалась поддержать бельгийского премьера Шарля Мишеля в его намерении подписать миграционный пакт ООН. Эта позиция была озвучена заранее, и 9 декабря фракция официально объявила о своем выходе из коалиции.
После этого Шарль Мишель заявил, что продолжит исполнять свои обязанности, и даже провел встречу с бельгийским монархом, чтобы обсудить ситуацию и утвердить необходимые перестановки в правительстве. Однако сегодня анонсировал собственную отставку, сообщает RT.
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