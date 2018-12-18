Премьер-министр Бельгии заявил об уходе в отставку

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель объявил о своей отставке. Причина этого решения пока не названа официально, но поводом мог стать распад правящей коалиции из-за разногласий по мигрантам.

Ранее стало известно о распаде правящей коалиции Бельгии, часть которой отказалась поддержать бельгийского премьера Шарля Мишеля в его намерении подписать миграционный пакт ООН. Эта позиция была озвучена заранее, и 9 декабря фракция официально объявила о своем выходе из коалиции.

После этого Шарль Мишель заявил, что продолжит исполнять свои обязанности, и даже провел встречу с бельгийским монархом, чтобы обсудить ситуацию и утвердить необходимые перестановки в правительстве. Однако сегодня анонсировал собственную отставку, сообщает RT.