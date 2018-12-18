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Премьер Латвии: мэру Риги нужно оставить свой пост
18 декабря 2018, 21:17 [«Аргументы Недели», Татьяна ТИМУКА, спецкор в странах Прибалтики ]
Скандал с отставкой мэра Риги Нила Ушакова набирает обороты. Похоже, что партия «Националов» не собирается пускать этот вопрос на самотек.
Министерство окружающей среды, глава которого Каспар Герхардс («Националы») подготовил и представил в Сейм законопроект, предусматривающий роспуск руководства Рижской думы. Это было вчера (17.12.2018).
Также г-н Герхардс представил свой законопроект членам Новой консервативной партии, «Нового Единства», «Для развития.За!» и Национального объединения. Это случилось сегодня (18.12.2018). Все эти партии ознакомились с законопроектом и высказали поддержку Каспару Герхарду.
Данное «дело» о роспуске нынешнего состава Рижской думы уже «дошло» до премьер-министра Мариса Кучинскиса, который должен был дать ответ по сложившейся ситуации. Премьер ответил: председатель Рижской думы Нил Ушаков должен подать в отставку, но он не намерен спешить с включением в повестку дня правительства рассмотрение данного законопроекта. Для того, чтобы документ был рассмотрен, его должны тщательно изучить юристы.
Премьер Кучинскис сообщил, что он пока не ознакомился со всеми пунктами законопроекта и не убедился в том, что он соответствует всем пунктам закона. «Здесь речь не идет о министре или должностном лице, которые несут политическую ответственность. Мы говорим о самоуправлении, которое избрано обществом».
Но премьер убежден, что мэр Нил Ушаков должен покинуть пост, но это должно быть его решение. По словам премьера, он хорошо знаком со спецификой работы самоуправления и отлично понимает, что без ведома председателя думы столь крупные нарушения, которые расследует Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией просто невозможны.
Что же по данному поводу думает общество Латвии?
АЙВАР ЛЕМБЕРГС, мэр города Вентспилса: «Оппозиция требует отставки. Это логично. Но в эти дела не нужно вмешиваться тем, к кому это не относится. К премьеру это не относится. Это отношения между депутатами Рижской думы».
ВАЛДИС, студент, будущий политолог: «Позиция Ушакова понятная! Кому хочется уходить с такого поста? Но, думаю, что его мало кто поддержит. Премьер Кучинскис говорил об обществе, которое голосовало «за» Нила. Это так. Но что он сделал с «русскоязычным» обществом, которые считали его «своим»? Говорю доступно: «запрещали» русский язык – Ушаков промолчал! Потом «закрывали» институты для нацменьшинств – Ушакову было плевать, простите. Когда «закрывали» русские школы – Ушаков вновь молчал! А теперь и его «закрывают». Кто «вступится» за него? Что посеешь….»
Итак, снимут ли господина Ушакова с должности? А может лучше уйти «по собственному»?
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