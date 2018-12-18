Дональд Трамп создал командование Космическими силами США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космическими силами. Командующего новым образованием и его заместителя должен предложить министр обороны США.

В сферу ответственности новообразованной военной структуры будут входить «относящиеся к космосу обязанности, ранее вмененные командующему Стратегического командования США», а также некоторые другие.

В заявлении Белого дома отмечается, что решение американского президента было согласовано с министром обороны и начальником объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США. Министр обороны США должен будет предложить кандидатуры для назначения на должность командующего новой структуры и его заместителя, сообщает РИА Новости.