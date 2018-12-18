Странные звуки из гроба прервали церемонию похорон

В Аргентине была остановлена церемония похорон. По дороге на кладбище родственники умершей 65-летней женщины внезапно услышали странные звуки, доносившиеся из гроба в катафалке.

Похоронная процессия направлялась на кладбище, чтобы предать земле тело 65-летней женщины. Однако по дороге родственники вдруг услышали из гроба странные звуки. Перепугавшись, что везут хоронить живого человека, они потребовали развернуть катафалк и вместо кладбища немедленно везти гроб с телом в ближайшую больницу.

Однако врачи в больнице, куда примчалась похоронная процессия, успокоили родных усопшей. Они констатировали, что женщина мертва уже как минимум сутки. Издаваемые телом странные звуки врачи объяснили окоченевшими голосовыми связками покойной, сообщает РИА Новости.