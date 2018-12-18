Порошенко объяснил верующим, как выбрать "правильную" церковь
18 декабря 2018, 19:50 [ «Аргументы Недели» ]
Выбор происходит не между патриархатами, а между Украиной и Россией, заявил президент Украины Петр Порошенко своим верующим соотечественникам, обратившись с призывом сделать этот выбор.
«Наша цель – это единство и объединение. Мы не имеем никакого сомнения, что каждый украинец придет. Потому что это не выбор между патриархатами – это выбор между Украиной и Россией. Никто ни на кого не будет давить, если кто-то хочет оставаться в церкви, которая сохраняет единство с РПЦ. Это их выбор, но этот выбор должен быть осознанным», - заявил Порошенко во время общения с верующими на Тернопольщине.
Ранее в Киеве состоялся так называемый «объединительный собор», по итогам которого было объявлено о создании на Украине «новой церкви». Предстоятелем новообразованной религиозной структуры избрали неканонического священника Епифания Думенко. Каноническая УПЦ отказалась участвовать в этом мероприятии, сообщает РИА Новости.