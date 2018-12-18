Ватикан опроверг информацию о признании новой украинской церкви

В Ватикане опровергли информацию о том, что Святой престол признал образование новой религиозной организации на Украине, созданной в результате так называемого «объединительного собора».

«Эта информация не соответствует действительности. Новость была опубликована на сайте, не имеющем никакого отношения к официальному порталу Святого престола», - заявили в пресс-службе Ватикана.

Более того, в Ватикане считают, что общение и установление отношений с новообразованной неканонической украинской религиозной организацией может поставить под удар отношения с РПЦ, которые Святой престол считает приоритетными.

Ранее пресс-секретарь «новой украинской церкви» Евстратий Зоря заявил, что в Ватикане признали эту организацию, пишут «Вести.ру».