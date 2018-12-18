В Великобритании сняли с мели российский сухогруз

Стало известно, что российский сухогруз «Кузьма Минин», застрявший в нескольких метрах от берега в бухте Фалмут на юго-западе Британии, удалось снять с мели. Сейчас судно движется в сторону Испании. У берегов Британии сел на мель российский сухогруз "Кузьма Минин"

«Фрахтовый отдел нашего пароходства искал загрузку этого судна. Был шанс получить груз в этом районе. Но в результате неблагоприятных погодных условий судно зацепилось за какую-то цепь на дне пролива, неконтролируемо прошло некоторое расстояние и село на мель», - разъяснил ситуацию владелец сухогруза Ильдар Неверов.

Сухогруз мурманского морского пароходства «Кузьма Минин» продолжит путь после осмотра судна водолазами на предмет повреждений. «Визуально повреждений нет. Получим масло, необходимое для движения, и судно продолжит путь», - приводит слова судовладельца РИА Новости.