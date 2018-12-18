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Путин рассказал, почему США выходят из ДРСМД
18 декабря 2018, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]
Владимир Путин рассказал, что заявления руководства США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) вызывают серьёзную обеспокоенность. По словам Путина, США хотят выйти из Договора из-за беспокойства по поводу российских ракет морского и воздушного базирования.
"Что же так забеспокоило наших партнеров? Видимо, то, что у нас появились эти компоненты — ракеты средней и меньшей дальности воздушного базирования и морские", — цитирует Путина РИА Новости.
Как отметил российский лидер, "в качестве предлога для одностороннего выхода из договора Соединённые Штаты используют уже привычный и, можно сказать, тривиальный способ: бездоказательные обвинения России в нарушении своих обязательств по договору, который сами уже и нарушили, причём нарушили давно", - сообщила пресс-служба Кремля.
Путин рассказал, что появившиеся в России ракеты Х-101 воздушного базирования относятся к ракетам средней дальности (4500), но в этом нет нарушения договора.
Глава российского государства предупредил, что при сломе Договора со стороны США Россия будет вынуждена принять дополнительные меры, укрепляющие безопасность страны.
При этом Россия, как подчеркнул Путин, "открыта для любых предложений и инициатив, которые ведут к укреплению всеобщей безопасности, в том числе по предотвращению новой гонки вооружений".
По его мнению, в этом заинтересованы не только Россия, но и США.
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