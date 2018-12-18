Раскрыт механизм гарантированной победы Порошенко на выборах президента Украины

Петр Порошенко имеет все шансы победить на грядущих выборах президента Украины с помощью использования административного ресурса. Такую точку зрения на страницах отечественной прессы озвучил политический аналитик Александр Асафов.

Эксперт отметил, что в распоряжении действующего главы государства имеется инструмент, гарантирующий ему второй срок. Речь идет о контроле за выборами за пределами страны.

Согласно расчетам Асафова, за рубежом в настоящее время находятся как минимум 10 млн украинских избирателей. Аналитик полагает, что эти люди «проголосуют» за того, на кого работает глава МИД Павел Климкин. Результаты волеизъявления зарубежного электората «нарисуют» в дипломатических представительствах Украины в нужном для Петра Порошенко виде и количестве, подчеркнул Эдуард Асафов в материале, опубликованном на сайте «Новороссия».

Ранее во вторник сообщалось, что политолог Армен Гаспарян указал вероятные места новой провокации Киева.