Политический эксперт Армен Гаспарян назвал места, где может быть осуществлена следующая провокация враждебной России Украины. Соответствующую запись аналитик оставил некоторое время назад в своем микроблоге в Twitter.

Гаспарян считает, что власти соседнего государства скоро «что-то устроят» с целью срыва намеченных на весну следующего года президентских выборов. По мнению политолога, Киев может пойти на провокацию в Донбассе, Приднестровье и Черниговской области.

Схожую точку зрения в разговоре с журналистами высказал эксперт Андрей Суздальцев. Он отметил, что Украине необходимо спровоцировать «событие», которые привлекло бы внимание мировых СМИ. Перед Донбассом и Российской Федерацией в настоящий момент встала угроза провокаций со стороны киевских властей, заявил собеседник ФБА «Экономика сегодня».