СМИ объяснили наращивание военного присутствия Турции в Черном море, по которому проходит граница страны с Россией. Анкара намерена построить логистическую базу своего флота недалеко от черноморского города Трабзона.

На территории данного объекта планируется разместить 400 военных и 200 человек гражданского персонала. Они займутся обслуживанием фрегатов и подводных лодок.

Как пишут «Известия», решение о возведении базы призвано продемонстрировать западным союзникам Анкары, что она не намерена покидать акваторию Черного моря. Также отмечается, что развитие оборонного потенциала, частью которого будет являться новая логистическая база ВМФ Турции, нацелено на сохранение за страной ведущей морской силы в НАТО. Это означает, что Москве необходимо выстраивать отношения с Турцией, неоднократно демонстрировавшей свою позитивную роль в снижении антироссийских настроений в альянсе, на основе взаимоуважения, говорится в процитированной публикации.