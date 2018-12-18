//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Киркоров в короне навестил Пугачеву и Галкина в деревне Грязи
- Звезда сериала «Татьянин день» родила сына и показала фото новорожденного
- Лариса Гузеева раскрыла секрет, как поддержать тонус
- Сестра Жанны Фриске призналась, что сделала пластическую операцию
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
В Кремле высказались насчет принятия ООН резолюции о "милитаризации" Крыма
18 декабря 2018, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]
В Кремле во вторник, 18 декабря, высказались насчет принятия Генассамблеей ООН украинского проекта резолюции о "милитаризации" Крыма и Севастополя, а также частей Азовского и Черного морей.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отметил, что Кремль выражает свое несогласие и сожаление в связи с подобной позицией, передает RT. Он также отметил, что Москва и в дальнейшем будет разъяснять коллегам свое мнение по данному вопросу.
Дмитрий Песков также напомнил, что Крым вошел в состав РФ исключительно после того, как жители полуострова изъявили такое желание.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Политика
//Общество
Коротченко объяснил, с какой целью Россия укрепляет оборону Крыма
//В мире
В ООН назвали вероятного разжигателя крупномасштабной войны России и Украины
//Новости МирТесен
//В мире
Передовые позиции обороняющихся под Горловкой ополченцев ДНР попали на видео
Звезда сериала "Папины дочки" сделала татуировку с портретом мужа
//В мире
//Новости партнеров
Подростка, напавшего на пермскую школу, осудили почти на десять лет колонии
Звезда сериала «Татьянин день» родила сына и показала фото новорожденного
//Общество
Судоходство по Керченскому проливу приостановили из-за погодных условий
//Общество
Россияне постепенно отказываются от домашнего питания в пользу фастфуда
//Новости СМИ2
//Общество
Маленькая девочка и женщина погибли от отравления газом в Ивановской области
//В мире
В Кремле высказались насчет принятия ООН резолюции о "милитаризации" Крыма
//Культура
//В мире
Сестра Жанны Фриске призналась, что сделала пластическую операцию
//Политика
В Минобороны опровергли версии США о смерти главы ГРУ Игоря Сергуна
//В мире
Епифаний пообещал не захватывать церкви Московского патриархата
//В мире
Порошенко признался, когда научился говорить на украинском языке
//Общество
Деньги, потраченные на лекарственные пустышки, можно вернуть через суд
Поезда остановились на Казанском направлении МЖД из-за проблем с электричеством
//Политика
Зачем маршал Жуков в 1958 году готовил 2000 диверсантов в тамбовском лесу?
//В мире
Латвия: мэр сделал свое дело, мэр может уйти?
//Политика
В Госдуме обозначили условие признания Москвой восставших против Киева ДНР и ЛНР
В Москве мужчину после веселого праздника ограбили на полмиллиона рублей
//В мире
В Крыму высказались насчет принятия ООН резолюции по "милитаризации" полуострова
В Екатеринбурге скончалась пенсионерка, получившая ожоги из-за прорыва трубы