В Кремле во вторник, 18 декабря, высказались насчет принятия Генассамблеей ООН украинского проекта резолюции о "милитаризации" Крыма и Севастополя, а также частей Азовского и Черного морей.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отметил, что Кремль выражает свое несогласие и сожаление в связи с подобной позицией, передает RT. Он также отметил, что Москва и в дальнейшем будет разъяснять коллегам свое мнение по данному вопросу.

Дмитрий Песков также напомнил, что Крым вошел в состав РФ исключительно после того, как жители полуострова изъявили такое желание.