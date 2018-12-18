Порошенко признался, когда научился говорить на украинском языке

Президент Украины Петр Порошенко из своих 53 лет только 20 лет говорит на чистом украинском языке. По признанию Порошенко, он заговорил на украинском только когда приспичило. Сейчас он совершенствует свой украинский устный и письменный.

По словам украинского лидера, до 1997 года он писал и разговаривал только на русском языке. Выступая перед студентами в городе Днепр, Порошенко назвал себя "яркий пример того, как человек может начать разговаривать на украинском языке, если это будет нужно".

Порошенко - уроженец города Болграда Одесской области. Как он рассказал студентам, в его детстве в Одесской области все общались на суржике - смеси украинского и русского языков, а в школе обучение было только на русском, - сообщает РИА Новости.

По словам Порошенко, сейчас ему гораздо легче дается общение на украинском языке, но пишут он лучше на русском. Он заявил, что "пишет по-русски без ошибок" и даже готов в качестве доказательства написать любой диктант.

В феврале КС Украины признал неконституционным закон об основах языковой политики, предусматривающий возможность использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны.

Как известно из соцопросов, треть населения Украины поддерживают предоставление русскому языка статуса государственного.

Парламент Украины в октябре принял в I чтении законопроект, который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.