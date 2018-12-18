Епифаний пообещал не захватывать церкви Московского патриархата

«Те парафии, которые проявят желание, добровольно захотят стать частью этой единой украинской церкви, их должны принять», — заявил Епифаний в телевизионном эфире: «Должно все пройти мирно и спокойно».

На минувших выходных состоялся объединительный собор двух раскольнических церквей автокефальной и киевского патриархата. Новая религиозная структура стала ведомством Константинополя. В начале следующего года ей будет вручен томос, так называется указ предстоятеля поместной церкви по вопросу церковного устройства.

Комментируя раскол, Епифаний назвал его вторым крещением Украины. Вообще, на одного Христа дважды не крестятся. Это главный системный прокол украинского отколыша. С позиции веры он греховен.