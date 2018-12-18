Подробности «плана США по развалу армии и флота России» опубликовали в прессе

Власти Соединенных Штатов разработали план, который предусматривает «развал армии и флота России». Соответствующее утверждение содержится в заметке, которая некоторое время назад появилась на страницах отечественных интернет-СМИ.

Опубликовавшее материал издание «Правда.Ру» процитировало Джона Хербста, бывшего главу американской дипломатической миссии в Киеве. Экс-посол отметил, что США собираются постепенно ужесточать санкции в отношении Москвы. По словам Хербста, рестриктивные меры нанесут удар по российской экономике, в результате страна не сможет дальше развивать свою армию и флот.

Ранее во вторник сообщалось, что дипломат Дмитрий Полянский, представляющий Россию в ООН, обвинил Штаты в намерении развязать войну между Москвой и Киевом. С таким заявлением Полянский выступил на Генассамблее международной организации.