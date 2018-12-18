Латвия: мэр сделал свое дело, мэр может уйти?

Да уж, серьезно зашаталось кресло под мэром Риги Нилом Ушаковым. Мало кто ожидал, что его вице-мэр и «правая рука» Андрис Америкс уйдет в отставку. Однако ушел, но вернуться не обещал. Для гос. Ушакова – серьезный «удар» от коллеги и единомышленника. Но глава партии «Согласие» и градоначальник не спешит покидать свой пост.

Латвийские «националы» требуют отставки рижского мэра

Итак, что имеет Рижская дума и ее глава?

Неприятности с законом: аресты ответственных лиц, обыски, потеря должностей. И все это связано с коррупцией, которая «обнаружилась» только сейчас… Почему сейчас?

О «сомнительно-незаконных» сделках «слуг народа» из Рижской думы было известно давно: лениво, изредка, но просачивалась об этом информация в СМИ. Но мэр эти вопросы решал быстро: под нежелательную статью непременно находилась «другая статья» с юристом… Доказать свою правоту журналистам редко когда удавалось. Мэр Риги – Хозяин Риги!

Как тут не вспомнить слова мудрецов: « Не переоценивай власть и силу денег». Видимо, мэр Риги слова мудрецов не знал!

И вновь подарок: министр защиты окружающей среды и член партии «националов» (VL-TB.ДННЛ) сегодня передал в правительство законопроект об отставке Рижской думы. Мнение в Сейми разделились: например, нынешний премьер гос. Кучинскис не отрицает, что такой законопроект можно рассмотреть, но при участии юристов, депутатов. Есть и такие депутаты, которые категорически не верят в отставку мэра.

А что же по данному поводу думает сам Нил Ушаков? Пока градоначальник конкретных интервью не дает, но комментарии все же сделал: мэр назвал происходящее политическим шоу со стороны Национального объединения. Ушаков отмечает, что согласно закону «О самоуправлениях» нужны более веские факты, чтобы распустить думу. А то, на чем основывается Национальное объединение – не серьезно! А просто политическое шоу.

Так на чем же основывается Национальное объединение?

Часть данного документа звучит так: «Была проведена оценка работы Рижской думы в целом, так и получены заявления от многих частных лиц и депутатов думы, в которых указывалось на возможные нарушения».

Понятно одно, что этим делом займутся юристы. Понятно, что кресло под мэром сильно зашаталось. И даже проскользнула (лично у меня) шальная мысль: «Жаль… беднягу…». Правда, эта глупая мысль быстро прошла! Лично я нисколько не сомневаюсь, что у Нила Ушакова найдутся «дельные» мысли, средства и силы, чтобы «выкрутиться» из данной ситуации. И как сказала моя коллега Алла Березовская: « Если в Сейме будут рассматривать вопрос о роспуске думы, то партию «Согласие» поддержать будет некому. «Согласие» промолчало, когда приходили за другими, а то и поддакивало, теперь пришли за ними. А выступать в защиту уже некому!»

Как же был прав китайский мудрец Лао-Цзы: «Под небом все лишь временно бывает».



