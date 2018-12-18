США признали, что бессильны перед новейшим гиперзвуковым оружием РФ

В Счетной палате США заявили, что американская армия не способна противостоять новейшему гиперзвуковому оружию России. Данная информация содержится в докладе аналитическо-следственного органа Конгресса.

В тексте документа уточняется, что в настоящий момент Российские вооруженные силы создают уникальное оружие с невероятно высокими показателями по скорости, маневренности, а также высоте работы, передает URA.RU.

Все вышеуказанные характеристики позволяют данному типу оружия обойти подавляющее большинство систем ПРО. Кроме того, с помощью этого вооружения возрастает возможность осуществления не только обычных, но и ядерных ударов на весьма большие расстояния. Как уточняет газета "Коммерсант", ссылаясь на доклад Счетной палаты США, никаких контрмер сейчас не существует.