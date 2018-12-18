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США признали, что бессильны перед новейшим гиперзвуковым оружием РФ
18 декабря 2018, 08:43 [ «Аргументы Недели» ]
В Счетной палате США заявили, что американская армия не способна противостоять новейшему гиперзвуковому оружию России. Данная информация содержится в докладе аналитическо-следственного органа Конгресса.
В тексте документа уточняется, что в настоящий момент Российские вооруженные силы создают уникальное оружие с невероятно высокими показателями по скорости, маневренности, а также высоте работы, передает URA.RU.
Все вышеуказанные характеристики позволяют данному типу оружия обойти подавляющее большинство систем ПРО. Кроме того, с помощью этого вооружения возрастает возможность осуществления не только обычных, но и ядерных ударов на весьма большие расстояния. Как уточняет газета "Коммерсант", ссылаясь на доклад Счетной палаты США, никаких контрмер сейчас не существует.
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