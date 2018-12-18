Озвучены возможные причины переноса Украиной начала военного вторжения в ДНР

Названы предполагаемые причины переноса киевским командованием сроков начала военной операции против непризнанной ДНР. Соответствующая публикация некоторое время назад появилась на страницах прессы.

Согласно сведениям, ранее обнародованным армией республики, противник намеревался перейти в наступление 14 декабря, однако этот замысел не был претворен в жизнь. Издание kp.ru предположило, что украинских военных подвела погода. Прошедшие в Донбассе дожди «расквасили землю», затруднив передвижение бронетехники, говорится в процитированном материале.

Также отмечается, что любое наступление должно быть внезапным. Операция, намеченная на 14 декабря, не могла стать неожиданной для защитников Донбасса, поскольку они узнали о планах Киева заранее.

Накануне сообщалось о том, что разведка ДНР получила информацию о панике в 128-й бригаде украинской армии, дислоцированной на юге Донецкой области.