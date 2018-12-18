Утром во вторник стало известно, что Генассамблея Организации Объединенных наций приняла резолюцию Украины о "милитаризации Крыма, Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря".

За принятие вышеуказанного антироссийского документа выступили 66 стран. Позицию против озвучили 19, а воздержалось большинство - 72, передает РИА "Новости"

В тексте резолюции отмечается, "озабоченность в связи с постепенной милитаризацией Крыма" российской стороной. Кроме того Генассамблея отметила свою обеспокоенность в связи с сообщениями о дестабилизации полуострова из-за поставок на его территорию вооружений.

ООН призывает Россию прекратить действовать подобным образом.