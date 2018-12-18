Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в минувший понедельник заявил, что российская сторона предоставит доказательства нарушений Украины в акватории Черного моря.

Соответствующее заявление Полянский сделал в рамках заседания Генеральной ассамблеи ООН во время обсуждения украинской резолюции о российском присутствии на территории Крыма.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", РФ планирует продемонстрировать имеющиеся доказательства противоправных действий Киева во время инцидента в Керченском проливе. Это юридически подтвердит незаконность действий украинской стороны, подчеркнул Дмитрий Полянский.

Он напомнил, что 25 ноября в прилегающей акватории находились 166 гражданских судов, вследствие чего поведение украинских кораблей могло привести к огромному числу жертв. Такого исхода удалось избежать исключительно благодаря профессионализму пограничников РФ.