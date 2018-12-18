В СМИ появилась информация о том, что российские "тролли" намеренно дискредитируют работу специального прокурора Роберта Мюллера. Именно он занимается делом в "вмешательстве" России в выборы в США.

Согласно последней информации, "дезинформационные команды" из РФ специально публикуют в сети недостоверные сведения при помощи подставных аккаунтов в Twitter, Facebook и прочих соцсетях, передает Газета.Ru.

Подчеркивается, что, в частности, это позволяет распространять информацию о "коррумпированности" Роберта Мюллера и о том, что все разговоры о "вмешательстве" РФ – это заговор, сообщает газета The Washington Post.

Напомним, Москва полностью отвергает обвинения во вмешательстве в выборы президента Америки в 2016 году.