В британском парламенте хотят голосовать о вотуме недоверия Мэй

В британском парламенте инициировано голосование о вотуме недоверия премьер-министру страны Терезе Мэй. Процедуру инициировал ее политический противник, лидер лейбористов Джереми Корбин.

Как отметил лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин, выступая в парламенте, перенос голосования по Brexit, на котором настояла британский премьер-министр, является неприемлемым. По его мнению, недопустимо ждать почти месяц, чтобы проголосовать по важнейшему на данный момент для Великобритании вопросу.

Эксперты оценивают ситуацию, в которой оказалась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, как позицию «политического смертника». Они считают, что Brexit, чем бы он ни закончился для Великобритании, в любом случае завершит политическую карьеру Терезы Мэй, пишет RT.