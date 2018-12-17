Эксперты WADA прибыли в Москву для работы в антидопинговой лаборатории

Стало известно, что сегодня в Москву прибыла техническая группа WADA. Специалисты Всемирного антидопингового агентства приступят к работе в московской лаборатории во вторник.

Сегодня в Москву прибыла техническая группа Всемирного антидопингового агентства (WADA) в составе пяти специалистов под руководством независимого эксперта Хосе Антонио Паскуаля. Экспертам WADA потребуется три дня для извлечения данных из московской антидопинговой лаборатории.

Визит технической группы WADA в Москву был запланирован в рамках договоренности исполкома Всемирного антидопингового агентства с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), согласно которому российская сторона должна предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря текущего года, сообщает РИА Новости.