Эксперты WADA прибыли в Москву для работы в антидопинговой лаборатории
17 декабря 2018, 22:37 [ «Аргументы Недели» ]
Стало известно, что сегодня в Москву прибыла техническая группа WADA. Специалисты Всемирного антидопингового агентства приступят к работе в московской лаборатории во вторник.
Сегодня в Москву прибыла техническая группа Всемирного антидопингового агентства (WADA) в составе пяти специалистов под руководством независимого эксперта Хосе Антонио Паскуаля. Экспертам WADA потребуется три дня для извлечения данных из московской антидопинговой лаборатории.
Визит технической группы WADA в Москву был запланирован в рамках договоренности исполкома Всемирного антидопингового агентства с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), согласно которому российская сторона должна предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря текущего года, сообщает РИА Новости.