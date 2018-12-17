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Премьер Канады охарактеризовал Владимира Путина одним словом
17 декабря 2018, 21:28 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в телеинтервью охарактеризовал президента РФ Владимира Путина одним словом. Односложную характеристику его попросили дать в ходе блиц-вопросов.
Раздел «быстрых вопросов», в ходе которых отвечающий должен давать односложные ответы, является довольно популярным. Принял участие в «блиц-вопросе» и глава канадского правительства Джастин Трюдо. Его попросили дать односложное описание российскому лидеру Владимиру Путину и его американскому коллеге Дональду Трампу.
«Проблемный», - ответил Джастин Трюдо о Путине. «Непредсказуемый», - высказался он о Трампе. Дав такие характеристики своим политическим коллегам, канадский премьер уточнил, что намерен продолжать отстаивать интересы своей страны на мировой арене, сообщает «Газета.ру».
Ранее сообщалось, что в Японии календарь на 2019 год с изображением Владимира Путина вызвал ажиотажный спрос и вышел на первое место по продажам, обогнав продукцию с изображениями японских знаменитостей – политиков, киноактеров и даже действующего Олимпийского чемпиона по фигурному катанию.
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