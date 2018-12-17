Наземная агрессия против Украины обернется для России катастрофой, пообещал сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Но тут же выразил надежду, что исполнять обещание ему не придется.

«Мы находимся в ситуации военного положения. Мы в ожидании продолжения агрессивных действий со стороны России. Для нас очень важно быть готовыми к любым агрессивным воздействиям со стороны противника. Если Россия предпримет наземную агрессию по отношению к Украине – военное положение будет продолжено. Для Украины это будет очень сложный вызов, мы будем мобилизовать все силы. Но для России это будет катастрофа», - заявил сегодня глава МВД Украины Арсен Аваков во время посещения Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы.

«Я очень надеюсь, что этого не произойдет и военное положение завершится до нового года», - сразу же уточнил украинский министр, его слова приводит РИА Новости.