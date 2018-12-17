Тимошенко обвинила Порошенко в «эпохальной авантюре»

Украинский политик Юлия Тимошенко обвинила действующего президента Украины Петра Порошенко в том, что на фоне происходящих религиозных событий он пытается совершить «эпохальную авантюру».

«На фоне исторических религиозных событий власть пытается совершить эпохальную авантюру: украсть самую большую государственную собственность – украинскую газотранспортную систему. По нашим данным, этим занимается непосредственно президент со своими компаниями. Напомню, что ГТС ежегодно приносит государственному бюджету три миллиарда долларов. И если под псевдопатриотические лозунги ее украдут – Украина будет обобрана до нитки», - заявила бывший украинский премьер-министр в своем фейсбуке.

Выступая сегодня в Верховной раде, Юлия Тимошенко призвала депутатов принять предложенный ее партией «Батькивщина» законопроект, запрещающий какие бы то ни было манипуляции с УГТС, и предостерегла действующего президента от махинаций, пообещав, что в случае продажи «новый президент вернет ГТС государству и не вернет тех денег, которые за нее будут заплачены».