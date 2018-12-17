Киев дал Евросоюзу гарантии скорой отмены военного положения

Украинская сторона дала гарантии, что введенное в ряде областей страны военное положение в ближайшее время будет отменено, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Европейский дипломат заявила, что обсудила с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром страны Владимиром Гройсманом военное положение, введенное в ряде областей Украины, затронув при этом вопрос предстоящих муниципальных выборов.

«Наше послание заключается в том, чтобы обращаться с этим осторожно, избегая последствий для регионов Украины. Мы получили гарантии, что временное действие закона о военном положении вскоре истечет. Работа возобновится в ближайшие недели, не отражаясь на избирательных процессах», - цитирует Федерику Могерини RT.