Календарь с Путиным вызвал ажиотаж за рубежом

Календарь на 2019 год, где каждый месяц сопровождается фотографией российского президента Владимира Путина, вызвал ажиотажный покупательский спрос за рубежом: в Японии, США и Великобритании.

В Японии фотографии с Владимиром Путиным всегда шли нарасхват. Так, календарь на 2017 год со снимками уверенного в себе российского лидера вышел на первое место по продажам, опередив местных политиков, актеров и даже действующего Олимпийского чемпиона.

«Снимки Путина пропитаны тестостероном вне зависимости от того, опускается ли он в ледяные воды озера Селигер или делает небольшую работу с весами в тренажерном зале», - прокомментировала британская пресса небывалую популярность изображений российского президента.

Японские покупатели жалуются на дефицит календарей с Владимиром Путиным в продаже. Из США и Великобритании идет шквал запросов на покупку. Счастливчики, успевшие купить себе календарь – в восторге от снимков, где российский лидер играет со своими собаками, в том числе щенком акита-ину, подарком губернатора префектуры Акита на севере Японии, пишет «РГ».