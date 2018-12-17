Турист в Альпах запечатлел неподвижно текущую воду

Итальянец Дарио Бонзи во время прогулки в центральных Альпах заметил и запечатлел удивительное явление – струю неподвижной воды. Казалось, она замерзла, пока он не потрогал ее руками.

«Я никогда не видел ничего подобного. Это было похоже на лед, но оказалось текущей водой!», - прокомментировал автор ролика, снятого в долине Камоника в центральных Альпах.

Действительно, струя воды кажется совершенно неподвижной до тех пор, пока автор видео не касается ее рукой. Только тогда становится понятно, что на самом деле вода не замерзла – она жидкая и течет. Ученые объясняют это явление эффектом ламинарного потока. Этот эффект возникает, когда жидкость течет с постоянной небольшой скоростью, не перемешиваясь.