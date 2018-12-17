Президент Украины Петр Порошенко резко разбогател, за год его доходы увеличились в 12 раз.

Согласно данным Единого реестра деклараций государственных служащих, доход украинского президента составил 198 миллиона гривен (7 миллионов долларов).

Как отметили украинские СМИ, эта сумма более чем в 12 раз превышает задекларированный президентом доход за предыдущий год, который составил 16,3 млн гривен, передает ТАСС.

Согласно ежегодному рейтингу издания «Новое время» «Топ-100 самых богатых украинцев», состояние украинского президента «оценивается в 1,1 млрд долларов, а ключевым активом является корпорация Roshen». В рейтинге богатейших людей страны в 2018 году Порошенко оказался на шестом месте.