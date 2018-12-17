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Порошенко резко разбогател за год, его доходы увеличились в 12 раз
17 декабря 2018, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко резко разбогател, за год его доходы увеличились в 12 раз.
Согласно данным Единого реестра деклараций государственных служащих, доход украинского президента составил 198 миллиона гривен (7 миллионов долларов).
Как отметили украинские СМИ, эта сумма более чем в 12 раз превышает задекларированный президентом доход за предыдущий год, который составил 16,3 млн гривен, передает ТАСС.
Согласно ежегодному рейтингу издания «Новое время» «Топ-100 самых богатых украинцев», состояние украинского президента «оценивается в 1,1 млрд долларов, а ключевым активом является корпорация Roshen». В рейтинге богатейших людей страны в 2018 году Порошенко оказался на шестом месте.
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