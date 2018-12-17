Синод УПЦ предал анафеме двух митрополитов-раскольников

Синод канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сегодня провел внеочередное заседание, на котором запретил в священнослужении и предал анафеме двух митрополитов-раскольников.

Речь идет о двух священниках УПЦ – Александре Драбинко, служившем в должности митрополита Переяслав-Хмельницкого, и Симеоне Шостацком, служившем в должности митрополита Винницкого. Ранее стало известно, что они приняли участие в так называемом «объединительном соборе», прошедшем в Киеве 15 декабря.

«Священный синод освободил от управления епархией и запретил священнослужение митрополиту Винницкому и Барскому Симеону, а также запретил священнослужение и снял с должности викарного епископа киевской митрополии митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра», - сообщила сегодня пресс-служба УПЦ по итогам заседания.

Ранее информационно-просветительский отдел УПЦ сообщил, что два вышеуказанных священника «более не значатся в диптихе канонических епископов Украины», поскольку перешли в раскол, передает ТАСС.