В ДНР назвали новую дату наступления ВСУ в Донбассе и раскрыли планы Порошенко

Замначальника Управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин считает, что Петру Порошенко нужен повод, чтобы продлить заканчивающееся 26 декабря военное положение на Украине, и перед этой датой украинские военные могут пойти в наступление в Донбассе.

По словам Басурина, "планы Порошенко абсолютно прозрачны", и не исключено, что 24–25 декабря ВСУ предпримут попытку наступления в Донбассе. Представитель ДНР считает, что помешать наступлению украинских войск 14 ноября могло обнародование этого плана ополченцами.

Басурин, со ссылкой на разведку ДНР, рассказал о численности группировки украинских военнывых, готовящихся к наступательной операции. По его данным, 20 тысяч украинских военных сконцентрированы на горловском направлении и в районе Светлодарской дуги.

В настоящий момент в районе Горловки подтверждено нахождение четырех украинских бригад: 72-й механизированной, 58-й мотопехотной, 1-й танковой и 81-й аэромобильной, - сообщается на сайте dan-news.info. В ближайшее время ожидается прибытие 30-й и 93-й механизированных бригад, двух дивизионов РСЗО «Ураган» и систем «Смерч». Также уже получены данные о сосредоточении в указанном районе свыше 120 танков, более 250 арторудий и минометов, свыше 110 установок реактивных систем залпового огня.