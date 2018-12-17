Появились данные о панике в элитной бригаде ВСУ из-за потерь в боях с ополчением

В 128-й бригаде Вооруженных сил Украины возникла паника из-за крупных потерь, которые соединение понесло в боестолкновениях с ополченцами непризнанной ДНР. Об этом говорится в заметке, которая некоторое время назад появилась на страницах российских сетевых СМИ.

Издание ФАН отмечает, что 128-я бригада ВСУ, в которой зафиксированы панические настроения, является элитным подразделением армии соседнего государства. Согласно сведениям разведки ДНР, использованным интернет-ресурсом, в данном соединении возникает все больше случаев неповиновения военных приказам своим командиров. В настоящий момент в бригаде возникла угроза бунта, указывается в процитированной публикации.

Ранее сегодня армия ДНР распространила срочное сообщение, в котором обозначены новые возможные сроки наступления Киева на Донбасс. Информацию озвучил представитель ополченцев Эдуард Басурин.