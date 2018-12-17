Житель Непала похвастался, что может облизать собственный лоб

В Непале 35-летний мужчина по имени Ягья научился доставать языком до собственного лба. Непалец работает водителем школьного автобуса и таким образом частенько развлекает ребятишек.

Ягья мечтает попасть в Книгу рекордов Гиннесса и с удовольствием демонстрирует свое умение облизать языком лоб и даже макушку, вызывая порой весьма неоднозначные реакции у очевидцев.

По его словам, дети от такого шоу "писаются в штанишки". Освоить столь неординарный трюк мужчине помог тот факт, что у непальца практически не осталось во рту зубов, пишет "Спид-Инфо".