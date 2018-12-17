Экономист: У Киева нет перспектив членства в Евросоюзе

Как сообщает «Зеркало недели», МИД Украины сообщили, что не могут навязать Евросоюзу интеграционную логику соглашения об ассоциации. Об этом рассказал советник министра иностранных дел страны Тарас Качка.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак отметил, что у Киева нет перспектив членства в Евросоюзе, пишет НСН.

«Что ж это за команда с колоссальным склерозом и отсутствием понимания написанных текстов? Они сами после переворота подписали этот текст и чему теперь удивляться? Всё логично и понятно. Они могли бы хотя бы посмотреть на те страны, которые раньше с Евросоюзом подписывали схожие соглашения. Во многих из этих соглашений всё-таки указаны перспективы членства в неопределённом будущем, а для Украины такого не предусмотрено изначально и на разных уровнях Украине заявляли, что перспектив членства у Украины нет. Ну или более вежливо упаковывали мысль, говоря, что в ближайшие 20 лет этого не предвидится. А 20 лет для Украины – это никогда», - отметил эксперт.