ДНР огласила срочное сообщение с вероятными сроками начала зимнего блицкрига ВСУ

В интернете появилось видео со срочным сообщением армии ДНР, в котором названы вероятные сроки начала блицкрига Вооруженных сил Украины в Донбассе. Информацию, полученную разведкой самопровозглашенного государства, озвучил Эдуард Басурин, спикер ополченцев.

Басурин отметил, что ранее обнародованные ДНР данные о подготовке Киева к наступлению на юге Донецкой области застали противника врасплох и он решил перенести операцию на более позднее время. В армии республики не исключают, что ВСУ начнут операцию 24 или 25 декабря.

Бои могут вспыхнуть не только на Мариупольском направлении, но и под Горловкой, заявил Эдуард Басурин. По его словам, в районе этого города Украина в скором будущем сконцентрирует шесть армейских бригад общей численностью до 20 тысяч человек.

Ранее в понедельник сообщалось, что в сети выложили видео из одной из самых горячих точек противостояния ВСУ и луганского ополчения.