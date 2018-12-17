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ДНР огласила срочное сообщение с вероятными сроками начала зимнего блицкрига ВСУ
17 декабря 2018, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]
В интернете появилось видео со срочным сообщением армии ДНР, в котором названы вероятные сроки начала блицкрига Вооруженных сил Украины в Донбассе. Информацию, полученную разведкой самопровозглашенного государства, озвучил Эдуард Басурин, спикер ополченцев.
Басурин отметил, что ранее обнародованные ДНР данные о подготовке Киева к наступлению на юге Донецкой области застали противника врасплох и он решил перенести операцию на более позднее время. В армии республики не исключают, что ВСУ начнут операцию 24 или 25 декабря.
Бои могут вспыхнуть не только на Мариупольском направлении, но и под Горловкой, заявил Эдуард Басурин. По его словам, в районе этого города Украина в скором будущем сконцентрирует шесть армейских бригад общей численностью до 20 тысяч человек.
Ранее в понедельник сообщалось, что в сети выложили видео из одной из самых горячих точек противостояния ВСУ и луганского ополчения.
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