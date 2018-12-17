Лавров рассказал, как Россия может ответить на провокации Украины в Крыму

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия воевать с Украиной не собирается и не будет. Но, если будут провокации со стороны Украины на границе с Крымом, Россия ответит. Лавров раскрыл, почему Россия не признает ДНР и ЛНР

Лавров в прямом эфире радиостанции "Комсомольская правда" рассказал, что имеются данные о планах президента Украины Петра Порошенко совершить вооруженную провокацию на границе с Крымом в последнюю декаду декабря. Глава российского МИД пообещал, что Россия ответит Украине на провокационные действия так, что мало не покажется, сообщается на сайте KP.Ru.

"Это наша страна, это наша граница. Мы не допустим, чтобы он пытался каким-то образом отстаивать свои, как он понимает, интересы и нарушать те права, которые крымчане защитили в полном соответствии с международным правом", - сказал Лавров про планы Порошенко. Лавров полагает, что планируемую провокацию на российской границе Порошенко обсуждает со своими западными кураторами.